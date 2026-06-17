Consumo problemático: jornada activa del Plan de prevención y asistencia en Adicciones

La actividad estuvo a cargo de la terapista ocupacional Paula Heberlein y la psicóloga Anahí Sandoval, integrantes de los equipos de trabajo vinculados al abordaje integral de los consumos problemáticos. Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio directo con los estudiantes, promoviendo la reflexión colectiva sobre hábitos saludables, factores de cuidado y herramientas esenciales para la toma de decisiones responsables.

La propuesta se desarrolló a través de dinámicas participativas y actividades especialmente diseñadas para el trabajo con adolescentes, un formato que favorece el diálogo, la escucha activa y la construcción conjunta de conocimientos. De esta manera, los jóvenes pudieron expresar sus inquietudes, compartir experiencias y debatir sobre situaciones cotidianas vinculadas a las problemáticas de consumo y sus consecuencias.

Esta jornada forma parte del cronograma de charlas de prevención, sensibilización y promoción de hábitos saludables que el PPAA llevará diferentes instituciones educativas, deportivas y comunitarias de Gualeguaychú.

El Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones promueve un abordaje integral de los consumos problemáticos a través de la articulación de acciones de prevención, detección temprana, asistencia y acompañamiento, siempre desde una perspectiva comunitaria y de trabajo en red contando con dispositivos territoriales de atención, espacios de escucha activa y orientación distribuidos estratégicamente en distintos barrios de la ciudad, facilitando el acceso a recursos de consulta para familias, docentes e instituciones, además de capacitaciones continuas para referentes comunitarios.

Quienes deseen conocer en detalle las herramientas, dispositivos y acciones del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones pueden ingresar a la plataforma digital oficial del programa en gualeguaychu.gov.ar/ppaa, donde se encuentra disponible toda la información sobre los espacios de atención y recursos de acompañamiento para la comunidad. Además, está disponible una guía de trabajo descargable para quienes deseen abordar esta problemática.

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