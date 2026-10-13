Ísola: sin financiamiento público, la democracia es solo para pocos, una plutocracia

1-El Dilema de Fondo: ¿Plutocracia o Democracia?

El argumento principal de este artículo parte de una premisa básica: si el Estado no regula ni financia las campañas, la política se convierte en un juego exclusivo para quienes tienen dinero.

• El riesgo de la concentración: Cuando las campañas dependen puramente del dinero privado, los partidos con vínculos con grandes sectores económicos corren con una ventaja desleal.

• La barrera de entrada: Para movimientos nuevos o vecinales, la falta de un piso mínimo de recursos públicos actúa como una barrera de exclusión, impidiendo la renovación de caras.

2- El Rol de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)

Las PASO no son solo una encuesta interna; son una herramienta de equidad. Su eliminación o permanencia altera drásticamente las reglas del juego:

• Asignación de Fondos Públicos: Por ley, el Estado distribuye fondos públicos a las listas que oficializan precandidaturas.

• El umbral de votos (Piso Electoral): Para pasar a la elección general, las fuerzas políticas suelen requerir un porcentaje mínimo de votos válidos (generalmente el 1,5% del padrón).

3-Propuestas para "Hacer más Democrática" la Elección

• Estructura de Financiamiento Mixto con Tope Estricto: Proponer que el dinero privado tenga un límite muy bajo por persona/empresa, para que los "padrinos económicos" no compren elecciones.

• Boleta Única de Papel (BUP): Si bien en Entre Ríos se debate su implementación total, la Boleta Única termina con el negocio y el gasto millonario del "robo de boletas" y la impresión de millones de papeles que terminan en la basura. Con la BUP.

• Acceso Igualitario a Medios: Que los municipios o la provincia cedan espacios radiales, televisivos y digitales de manera equitativa, no proporcional a los votos anteriores, para dar aire a las fuerzas emergentes.

Juan Carlos Ísola, candidato a intendente por Convergencia Provincial.