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Guale COLUMNA

Ísola: sin financiamiento público, la democracia es solo para pocos, una plutocracia

El ingeniero Juan Carlos Ísola plantea en esta columna el desafío de las fuerzas vecinales frente al dinero de la política.

13 Oct, 2026, 10:02 AM
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1-El Dilema de Fondo: ¿Plutocracia o Democracia?

El argumento principal de este artículo parte de una premisa básica: si el Estado no regula ni financia las campañas, la política se convierte en un juego exclusivo para quienes tienen dinero.

 

• El riesgo de la concentración: Cuando las campañas dependen puramente del dinero privado, los partidos con vínculos con grandes sectores económicos corren con una ventaja desleal.

 

• La barrera de entrada: Para movimientos nuevos o vecinales, la falta de un piso mínimo de recursos públicos actúa como una barrera de exclusión, impidiendo la renovación de caras.

 

2- El Rol de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)

 

Las PASO no son solo una encuesta interna; son una herramienta de equidad. Su eliminación o permanencia altera drásticamente las reglas del juego:

 

• Asignación de Fondos Públicos: Por ley, el Estado distribuye fondos públicos a las listas que oficializan precandidaturas.

 

• El umbral de votos (Piso Electoral): Para pasar a la elección general, las fuerzas políticas suelen requerir un porcentaje mínimo de votos válidos (generalmente el 1,5% del padrón).

 

3-Propuestas para "Hacer más Democrática" la Elección

 

• Estructura de Financiamiento Mixto con Tope Estricto: Proponer que el dinero privado tenga un límite muy bajo por persona/empresa, para que los "padrinos económicos" no compren elecciones.

 

• Boleta Única de Papel (BUP): Si bien en Entre Ríos se debate su implementación total, la Boleta Única termina con el negocio y el gasto millonario del "robo de boletas" y la impresión de millones de papeles que terminan en la basura. Con la BUP.

 

• Acceso Igualitario a Medios: Que los municipios o la provincia cedan espacios radiales, televisivos y digitales de manera equitativa, no proporcional a los votos anteriores, para dar aire a las fuerzas emergentes.

 

Juan Carlos Ísola, candidato a intendente por Convergencia Provincial.

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