 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Un joven fue detenido tras irrumpir en una vivienda y atrincherarse en su interior

Un hombre de 22 años fue detenido este martes por la tarde luego de ingresar de manera violenta a una vivienda y encerrarse en su interior, en un hecho ocurrido en inmediaciones de República Argentina y Ayacucho.

13 Ene, 2026, 21:01 PM

El procedimiento se inició alrededor de las 13:40, cuando personal de Comisaría Segunda fue comisionado al lugar tras un llamado que alertaba sobre una supuesta disputa entre vecinos. Al arribar, los efectivos encontraron a numerosas personas portando palos y cables, por lo que procedieron a recabar información sobre lo sucedido.

 

En el lugar, la propietaria del domicilio, una mujer de 56 años, manifestó que momentos antes había escuchado cómo forzaban la puerta de ingreso de su vivienda y que, al acercarse, observó a un desconocido que ingresó y se encerró dentro del inmueble. Ante el temor, la mujer se retiró del lugar y posteriormente advirtió la presencia de un grupo de personas frente a su casa, quienes le indicaron que el individuo estaba siendo perseguido.

 

Al intentar regresar a su vivienda, la damnificada constató que el hombre había trabado la puerta desde el interior, por lo que se dio intervención inmediata al personal policial. Los efectivos lograron abrir el acceso y poner a resguardo al joven, evitando que la situación pasara a mayores.

Puesto el hecho en conocimiento del fiscal de propiedad, se dispuso la aprehensión del involucrado por el supuesto delito de violación de propiedad, quedando a disposición de la Justicia.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso