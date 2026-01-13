Un joven fue detenido tras irrumpir en una vivienda y atrincherarse en su interior

El procedimiento se inició alrededor de las 13:40, cuando personal de Comisaría Segunda fue comisionado al lugar tras un llamado que alertaba sobre una supuesta disputa entre vecinos. Al arribar, los efectivos encontraron a numerosas personas portando palos y cables, por lo que procedieron a recabar información sobre lo sucedido.

En el lugar, la propietaria del domicilio, una mujer de 56 años, manifestó que momentos antes había escuchado cómo forzaban la puerta de ingreso de su vivienda y que, al acercarse, observó a un desconocido que ingresó y se encerró dentro del inmueble. Ante el temor, la mujer se retiró del lugar y posteriormente advirtió la presencia de un grupo de personas frente a su casa, quienes le indicaron que el individuo estaba siendo perseguido.

Al intentar regresar a su vivienda, la damnificada constató que el hombre había trabado la puerta desde el interior, por lo que se dio intervención inmediata al personal policial. Los efectivos lograron abrir el acceso y poner a resguardo al joven, evitando que la situación pasara a mayores.

Puesto el hecho en conocimiento del fiscal de propiedad, se dispuso la aprehensión del involucrado por el supuesto delito de violación de propiedad, quedando a disposición de la Justicia.

Temas POLICIALES