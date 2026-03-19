Un hombre y una joven detenidos por tentativa de robo y resistencia a la autoridad

En la tarde del jueves, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento llevado a cabo en inmediaciones de Bvard. De León e Ituzaingó, en el marco de una causa por tentativa de robo y resistencia a la autoridad.

El hecho tuvo como damnificado a un hombre de 49 años, quien manifestó que mientras se encontraba en la vereda de su domicilio fue abordado por una pareja. En ese momento, el hombre extrajo de entre sus prendas un elemento similar a un arma blanca, lo que generó temor en la víctima, quien ingresó rápidamente a su vivienda y se resguardó.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, personal policial logró localizar a los sospechosos en las inmediaciones de calle Bolivia al 200, procediendo a la aprehensión de una mujer de 25 años y un hombre de 34 años.

Durante el procedimiento se secuestraron un destornillador, una trincheta y una hoja metálica cortante, elementos que guardan relación con el hecho investigado.

Cabe destacar que, ya en sede policial, los aprehendidos se negaron a someterse al procedimiento de identificación correspondiente en la Sección Antecedentes Personales.

Interviene la autoridad judicial competente, disponiéndose las actuaciones de rigor.