El gobierno busca derogar dos Ordenanzas para reorientar los recursos

El Gobierno de Gualeguaychú impulsa la derogación de dos ordenanzas que establecen asignaciones específicas del Fondo de Promoción y Desarrollo, con el propósito de reorientar esos recursos hacia obras de infraestructura que fortalezcan el crecimiento industrial, comercial y productivo de la ciudad.

La iniciativa del bloque de Juntos por Entre Ríos, que cuenta con despacho de comisión para la sesión de este jueves, propone dejar sin efecto las Ordenanzas Nº 12.238/2018 y Nº 12.718/2022, que destinan porciones del adicional de entre el 10 y el 15 por ciento aplicado a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad al funcionamiento del Buró Productivo y al concurso Gualeguaychú Productiva, respectivamente.

Los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento establecidos en años anteriores y adecuarlos a las actuales necesidades de la ciudad, priorizando la disponibilidad de recursos para ejecutar obras que generen condiciones favorables para el desarrollo de las actividades económicas.

En ese sentido, el intendente Mauricio Davico destacó la importancia de orientar los recursos públicos hacia proyectos que generen beneficios concretos para la comunidad. “Estos recursos podrían contribuir, por ejemplo, a la reconstrucción del boulevard Daneri. Necesitamos que los recursos estén al servicio del desarrollo de Gualeguaychú, con inversiones que mejoren la ciudad, fortalezcan su actividad económica y generen mejores condiciones para producir y trabajar”, expresó.

El mejoramiento de la trama vial, la conectividad y la ampliación de las redes de servicios son consideradas inversiones estratégicas para facilitar el transporte y la circulación de bienes y personas, mejorar el acceso a los establecimientos productivos y reducir dificultades logísticas.

“Cada obra que mejora la conectividad y los servicios también representa una oportunidad para el crecimiento industrial y comercial, para la llegada de nuevas inversiones y para la generación de empleo. Tenemos que priorizar aquellas acciones que produzcan resultados duraderos para Gualeguaychú”, sostuvo Davico.

Desde esta perspectiva, la infraestructura constituye una herramienta de promoción económica que permite mejorar las condiciones para la radicación de nuevas empresas, acompañar la expansión de las actividades existentes y fortalecer las posibilidades de crecimiento y generación de empleo.

El proyecto sostiene que liberar los recursos actualmente comprometidos por esas asignaciones específicas permitirá al Gobierno orientar su aplicación hacia inversiones en infraestructura con beneficios duraderos para el entramado industrial, comercial y productivo y para el conjunto de la comunidad.

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