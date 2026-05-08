Más de 100 pilotos llegan a Gualeguaychú en la tercera fecha del TC Bonaerense

El Autódromo Municipal vuelve a ser epicentro del automovilismo regional con la disputa de la tercera fecha del TC Bonaerense. La competencia, se desarrollará entre este viernes 8 y el domingo 10 de mayo. Se espera un importante marco de público generando impacto en la actividad local.

El cronograma de actividades inicia hoy viernes a partir de las 13 horas con las pruebas libres, donde los equipos comenzarán a poner a punto sus máquinas. El sábado continuará con las tandas clasificatorias, mientras que el domingo será el punto culminante con la disputa de las finales de cada categoría.

En total, la competencia contará con 108 pilotos distribuidos en 17 autos en la Clase “A”, 25 en la Clase “C”, 21 en la Clase “D”, 10 en la Clase “E” y 35 máquinas en la Clase “L”, cifras que reflejan el crecimiento sostenido de la categoría.

“El deporte motor moviliza familias, genera trabajo y posiciona a Gualeguaychú dentro del calendario nacional. Desde el gobierno municipal acompañamos cada disciplina porque entendemos que el deporte es una herramienta clave para construir comunidad, promover valores y brindar oportunidades para todas las edades”, señalaron desde la Dirección de Deportes.

Las entradas pueden adquirirse directamente en la boletería del predio. Se estableció un valor de 12 mil pesos para la entrada general. En cuanto a los vehículos, el estacionamiento general tendrá un costo de 10 mil pesos, el acceso a boxes 20 mil pesos y el estacionamiento para vehículos pesados 60 mil pesos.