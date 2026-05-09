Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa de Gualeguaychú, presente en el Internet Day 2026

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, participó del Internet Day 2026 organizado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE) y realizado los días 6 y 7 de mayo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Otero destaco que “la participación en este evento representa una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos, explorar nuevas tendencias del ecosistema TIC y capacitarse en las últimas innovaciones del sector”.

Durante la jornada, Otero acompañó al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien integró el panel “Modelos de país en pugna: de la promoción a la voracidad fiscal”, donde se debatió acerca del impacto de la presión tributaria sobre el sector TIC y cómo las cargas impositivas pueden afectar el desarrollo de infraestructura digital y ampliar la brecha de conectividad.

“Nuestra presencia reafirma el compromiso de impulsar el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la infraestructura digital como herramientas claves para el crecimiento productivo y la inclusión en las ciudades del interior” concluyó Otero.

Bajo el lema “(AI) Argentina Inteligente + (IA) Infraestructura Argentina”, el Internet Day 2026 reunió a referentes del sector público y privado, cooperativas, empresas tecnológicas, especialistas y autoridades de todo el país para debatir sobre conectividad, inteligencia artificial, infraestructura y desarrollo digital.