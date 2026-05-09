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Guale TECNOLOGIA

Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa de Gualeguaychú, presente en el Internet Day 2026

Participó junto al intendente Mauricio Davico. Jornadas organizadas por la Cámara Argentina de Internet.

9 May, 2026, 09:54 AM

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, participó del Internet Day 2026 organizado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE) y realizado los días 6 y 7 de mayo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

 

Otero destaco que “la participación en este evento representa una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos, explorar nuevas tendencias del ecosistema TIC y capacitarse en las últimas innovaciones del sector”.

 

Durante la jornada, Otero acompañó al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien integró el panel “Modelos de país en pugna: de la promoción a la voracidad fiscal”, donde se debatió acerca del impacto de la presión tributaria sobre el sector TIC y cómo las cargas impositivas pueden afectar el desarrollo de infraestructura digital y ampliar la brecha de conectividad.

 

“Nuestra presencia reafirma el compromiso de impulsar el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la infraestructura digital como herramientas claves para el crecimiento productivo y la inclusión en las ciudades del interior” concluyó Otero.

 

Bajo el lema “(AI) Argentina Inteligente + (IA) Infraestructura Argentina”, el Internet Day 2026 reunió a referentes del sector público y privado, cooperativas, empresas tecnológicas, especialistas y autoridades de todo el país para debatir sobre conectividad, inteligencia artificial, infraestructura y desarrollo digital.

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