Solar del Este arranca la temporada con toda la fiesta del verano

Este sábado se inaugura el escenario mayor de Solar del Este con Baila Morena, de Concepción del Uruguay, y el domingo Los Tuka Tuka de Gualeguaychú.

Para los residentes de Gualeguaychú, de lunes a viernes, la entrada tiene un valor de 3 mil pesos, y los sábados y domingos 5 mil pesos, lo que incluye el espectáculo.

Rubito Peña, el animador, anunció que “Solar del Este arranca una nueva temporada 2026 con muchas novedades, a solo 5 minutos de la ciudad”.

“Solar viene a patear el tablero en todos los sentidos, con los precios de las entradas y los espectáculos”, destacó.

Agregó que “hay una playa reacondicionada, con arena reciclada como cada año, río, piscina, lugares con césped y sombra, y un quincho y un parador con todos los menús, las mejores duchas y además el escenario mayor que se puede ver desde la playa o desde el parador”.

Para los próximos fines de semana se anuncian otros espectáculos increíbles. Y no se descarta la sorpresa del verano en Gualeguaychú. “Les pido que estén atentos”, dijo el animador.