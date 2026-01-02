 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale VERANO

Solar del Este arranca la temporada con toda la fiesta del verano

Este sábado se inaugura el escenario mayor, que tendrá sorpresas. Precios más que accesibles.

2 Ene, 2026, 17:56 PM

Este sábado se inaugura el escenario mayor de Solar del Este con Baila Morena, de Concepción del Uruguay, y el domingo Los Tuka Tuka de Gualeguaychú.

 

Para los residentes de Gualeguaychú, de lunes a viernes, la entrada tiene un valor de 3 mil pesos, y los sábados y domingos 5 mil pesos, lo que incluye el espectáculo.

 

Rubito Peña, el animador, anunció que “Solar del Este arranca una nueva temporada 2026 con muchas novedades, a solo 5 minutos de la ciudad”.

“Solar viene a patear el tablero en todos los sentidos, con los precios de las entradas y los espectáculos”, destacó.

 

Agregó que “hay una playa reacondicionada, con arena reciclada como cada año, río, piscina, lugares con césped y sombra, y un quincho y un parador con todos los menús, las mejores duchas y además el escenario mayor que se puede ver desde la playa o desde el parador”.

 

Para los próximos fines de semana se anuncian otros espectáculos increíbles. Y no se descarta la sorpresa del verano en Gualeguaychú. “Les pido que estén atentos”, dijo el animador.

Temas

VERANO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso