Con varias obras se apuesta a una solución definitiva en Del Valle y Constitución

El Gobierno de Gualeguaychú reemplaza 40 metros de caño cloacal de cemento, colapsado en parte, y cuya vida útil ya está culminada. Comprende Del Valle, entre Constitución y Aguado, en el marco de la reconstrucción integral de la intersección de la avenida y Constitución.

Las tareas involucran el retiro de un caño cemento, material que cumplió su ciclo de servicio y que presentaba colapsos en algunos puntos, además de riesgo de derrumbe en otros. En su lugar se instala una cañería de PVC de 160 milímetros, con mayor resistencia y una duración superior a la del material reemplazado.

La cuadrilla de la Dirección de Obras Sanitarias trabaja para empalmar los nuevos tramos de cañería con las conexiones existentes, en una faena que exige revisar cada unión de forma manual, debido al desgaste del entorno y que por ello la tarea incluye también la renovación de las conexiones domiciliarias, tanto para la red cloacal como para la de agua potable.

Todas estas labores forman parte del proyecto integral para la reconstrucción completa de la esquina de Del Valle y Constitución, tanto en el sistema de desagües, el de los servicios y la renovación de la calzada, dañada desde hace años.

En paralelo y al mismo tiempo, personal y maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura avanza con el pavimentado de esa esquina, donde ya se realizaron los trabajos para la colocación de un nuevo sistema de desagüe y el reemplazo del sistema cloacal dañado.

Los trabajos en esa intersección comenzaron con la demolición de las losas deterioradas, continuaron con la renovación del sistema de desagüe pluvial y luego se extendieron a la calzada de la avenida para abordar el sistema cloacal, ya que personal municipal detectó tramos de la red en estado crítico e incorporó su reemplazo al plan de obra.

Por lo tanto, realizados los trabajos subterráneos en la esquina de Del Valle y Constitución, equipos municipales actualmente realizan el hormigonado de limpieza sobre la base de la calzada. En algunos sectores el procedimiento ya se encuentra en proceso de fraguado.

Esta base garantiza la impermeabilidad del terreno donde se reconstruirá la intersección, paso previo al hormigonado H-25 y el posterior asfaltado en caliente en los tramos centrales que están entre las bocacalles, los que se completarán con hormigón.

Con el sistema de desagüe reparado y renovado, y con el sistema de cloacas y el de agua en funcionamiento en la intersección de Del Valle y Constitución, sumado a la realización de la calzada, las tareas en esa esquina quedarán concluidas.

La renovación de infraestructura subterránea, antes de repavimentar, no es un detalle menor: garantiza que la obra visible no quede condicionada por fallas ocultas y al reemplazar cañerías con décadas de uso -al mismo tiempo que se reconstruye una calzada-, evita roturas futuras y extiende la duración de la superficie nueva. Por ese motivo, la obra de Del Valle y Constitución combina una solución estructural con una mejora inmediata para quienes circulan a diario por ese sector.

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