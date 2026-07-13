Pueblo Belgrano promocionó su oferta turística en la Feria Caminos y Sabores

Pueblo Belgrano participó de la 20ma. Edición de la Feria Caminos y Sabores, realizada en el Predio Ferial Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, integrando el espacio de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, donde presentó su oferta turística ante miles de visitantes de todo el país.

Con más de 500 emprendedores y productores, 40 chefs invitados y más de 100 mil visitantes durante las cuatro jornadas, el Gran Mercado Argentino volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes de la Argentina para la promoción del turismo, la gastronomía y las producciones regionales.

En este marco, Pueblo Belgrano difundió sus principales atractivos, destacando la tranquilidad, la seguridad, la naturaleza, las Termas, sus viñedos, la gastronomía regional, los mejores alfajores artesanales, las propuestas de bienestar y las experiencias que invitan a disfrutar del destino durante todo el año, posicionando las Vacaciones de Invierno para quienes residen en CABA y provincia de Buenos Aires y el fin de semana largo de agosto, donde se desarrollará el Festival “Brasa y Botella” los días 15 y 16 en el Predio de la Curva.

La participación conjunta con la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano permitió potenciar la promoción de los destinos que integran esta propuesta turística, fortaleciendo el trabajo asociativo entre localidades y generando nuevas oportunidades para atraer visitantes, establecer vínculos con operadores turísticos y difundir la diversidad de experiencias que ofrece el sur de Entre Ríos.

Con su presencia en una de las ferias más importantes del país, Pueblo Belgrano continúa consolidando su estrategia de promoción turística, llevando su identidad y sus atractivos a nuevos públicos e invitando a descubrir el destino.

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