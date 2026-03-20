“Seamos artesanos de la paz”: el mensaje de las iglesias de Gualeguaychú

El siguiente es el texto completo.

Nosotros representantes de comunidades de fe y tradiciones espirituales, reunidos en esta Mesa Interreligiosa de la ciudad de Gualeguaychú, preocupados por los diversos focos de conflicto que hay en el mundo, asumimos nuestro compromiso común con la dignidad de toda persona y la construcción de la paz, entendiendo que no es solamente ausencia de conflicto, sino el cultivo diario de encuentro, verdad y perdón; la paz es un valor sagrado y una responsabilidad compartida.

Nuestra fe y creencia nos motivan a llamar a la compasión, la justicia y el cuidado del prójimo. Alentamos a toda persona a comprometerse en la búsqueda pacífica de la resolución de todo conflicto. Es necesario promover el diálogo y el respeto mutuo, trabajar por la justicia y la solidaridad, acompañando a quienes sufren pobreza, desplazamiento y discriminación.

Invitamos a las autoridades, organizaciones, y a cada persona de buena voluntad a unir esfuerzos para fomentar la no violencia, y ser “artesanos de la paz” desde nuestro lugar. San José de Gualeguaychú, 19 de marzo de 2026.

Sociedad Israelita Gualeguaychú

Religión Musulmana

Consejo de Pastores de la Ciudad

Iglesia Adventista del Séptimo Día

Iglesia Evangélica del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Luterana Argentina

Iglesia Católica Obispado de Gualeguaychú