Hombre detenido por amenazar a su pareja y a sus tres hijas menores

Casi a la medianoche del miércoles, personal de Comisaría Segunda intervino en un domicilio ubicado sobre calle Chacabuco al 900 aproximadamente, tras un llamado que alertaba sobre un hecho de violencia familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación en la que un hombre de 38 años, presuntamente bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas, habría adoptado una actitud agresiva hacia su pareja y sus tres hijas menores de edad, profiriendo insultos y amenazas.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente por el supuesto delito de amenazas en contexto de violencia familiar, mientras se llevaron adelante las diligencias de rigor.