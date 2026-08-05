Se realizará la Expo del Empleo en Gualeguaychú

La actividad, organizada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, se desarrollará en el marco de Gualeguaychú Sustenta. Con esta propuesta, el gobierno provincial amplía su presencia en el territorio para acercar herramientas de orientación y capacitación laboral y fortalecer la vinculación entre quienes buscan empleo, las empresas, las instituciones educativas y el Estado.

Durante ambas jornadas, jóvenes y adultos podrán acceder a herramientas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, conocer alternativas de formación y vincularse con empresas, instituciones educativas y organismos de la región.

Entre las propuestas previstas habrá espacios para el armado de currículum vitae, simulaciones de entrevistas laborales, análisis de fortalezas para la búsqueda de empleo y fotografía profesional para perfiles laborales. También se desarrollarán charlas y talleres sobre empleo, formación y las demandas actuales del mercado de trabajo.

El evento, organizado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, se realizará en forma simultánea con la segunda edición de la Expo y Foro Educativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente -Gualeguaychú Sustenta, y contará con stands de empresas, universidades, organismos provinciales y entidades vinculadas con los ámbitos educativo y productivo.

La incorporación de la Expo del Empleo, a cargo del gobierno provincial, sumará a Gualeguaychú Sustenta un espacio específico para vincular la formación con el trabajo y la producción. De este modo, contribuirá a fortalecer una propuesta que reúne ciencia, tecnología, ambiente, educación y cultura.