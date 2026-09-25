Santuario de Gilda: piden colaboración para rellenar el predio ante posibles inundaciones

“Este lugar se convirtió en un lugar sagrado con buena energía y muchas cosas positivas. La gente entra a buscar ese alivio a través de la fe”, contó Carlos en RADIO MÁXIMA.

La devoción por el lugar y la fe en los milagros de Gilda, llega a la vida de Carlos a través de una situación personal por la salud de su hijo.

“Yo estaba pasando un mal momento por mi hijo que estaba enfermo. Vi que Gilda había curado a una nena y ahí empezó mi historia y me dije ¿por qué no a mi? Le pedí con fe y cumplí la promesa, porque lo que pedí se cumplió”, recordó.

Carlos contó que, a los pocos meses del accidente, aun quedaron restos del trágico siniestro vial en la ruta y decidió en aquel momento reunir esos elementos en un mismo espacio, sin esperar el impacto y el significado que adquirió después para la comunidad y la relevancia para la prensa internacional que con el tiempo alcanzaría.

“A los cuatro meses del accidente, todavía habían algunas ropas y otras cosas de ese momento, una cruz también que era todo lo que tenía Gilda. La cruz la había hecho el hermano del chofer del colectivo que murió en el accidente, el micro era de ellos, de la familia. Pensé que esto no iba a durar en el tiempo”, señaló Carlos. Con el tiempo pudo conseguir la donación del micro para sumarlo al santuario.

Carlos reflexionó sobre la importancia emocional que genera en las personas que visitan el lugar y agregó que “aquel que va buscando alivio lo puede llegar a conseguir, o si han hecho promesas. Es creer o reventar. Fue tomando mucha fuerza. Eso hizo que mi misión continuara”, dijo.

Pedido de colaboración

Rita, esposa de Carlos contó además, que la ubicación de la zona, en ocasiones genera que el lugar se inunde, y que necesita relleno.

“El lugar está hecho a pulmón a través de los promesantes. Todo es bienvenido”, indicó.

Asimismo, remarcó que hoy, la principal necesidad pasa por trabajos de relleno, “porque el barrio se inunda. Tratamos de mantener el lugar para que no se pierda, pedimos que desde Entre Ríos le demos valor a lo que tenemos”, expresó Rita.