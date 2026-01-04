Sábado y domingo, varias salidas de Bomberos de Gualeguaychú

El siguiente es el informe detallado.
*11 hs Sábado Incendio de campo
Se declara un incendio de campo en calle Los Granaderos y Desiderio Moia. Se dirige al lugar el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
*12,40hs Sábado Incendio de banquina
Se declara un incendio de banquina sobre Ruta 20, a la altura del puente Gualeyán. Se dirige al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
*19,37 hs Sábado Incendio forestal
Se declara un incendio forestal en calles Alsina y Federación.
Trabajó en el lugar el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
La superficie afectada fue de aproximadamente 50 x 100 metros, con presencia de ramas y residuos.
*11,07 hs Domingo Incendio de terreno
Se declara un incendio de terreno en calle Martínez Paiva al oeste.
Trabajó en el lugar el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
*12:24hs Domingo Incendio de terreno baldío
Se declara un incendio de terreno baldío en calles Belgrano y Clavarino.
Se dirige al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.