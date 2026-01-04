 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale INCENDIOS

Sábado y domingo, varias salidas de Bomberos de Gualeguaychú

Hubo incendio de banquina, en un campo y en varios terrenos.

4 Ene, 2026, 12:44 PM

El siguiente es el informe detallado.

 

*11 hs Sábado Incendio de campo

Se declara un incendio de campo en calle Los Granaderos y Desiderio Moia. Se dirige al lugar el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

 

*12,40hs Sábado Incendio de banquina

Se declara un incendio de banquina sobre Ruta 20, a la altura del puente Gualeyán. Se dirige al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

 

*19,37 hs Sábado Incendio forestal

 

 

Se declara un incendio forestal en calles Alsina y Federación.

Trabajó en el lugar el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

La superficie afectada fue de aproximadamente 50 x 100 metros, con presencia de ramas y residuos.

 

*11,07 hs Domingo Incendio de terreno

Se declara un incendio de terreno en calle Martínez Paiva al oeste.

Trabajó en el lugar el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

 

*12:24hs Domingo Incendio de terreno baldío

Se declara un incendio de terreno baldío en calles Belgrano y Clavarino.

Se dirige al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

