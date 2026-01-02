Robó una mochila y lo descubrieron: había recuperado la libertad pocas horas antes

Alrededor de las 16:00 horas de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico intervino ante un hecho de hurto en flagrancia ocurrido en inmediaciones de San Martín y Bórques. El autor es un joven de 27 años que había salido horas antes en libertad desde la Jefatura Departamental de Policía.

Según se informó, un hombre de 27 años, sustrajo una mochila desde un domicilio, retirándola a través de una ventana del frente que se encontraba con la persiana abierta. La situación fue advertida por el damnificado, un hombre de 53 años, quien junto a familiares salió en busca del autor. En ese contexto, la hermana del damnificado logró ubicar al autor del hecho cuando este llevaba colocada la mochila sustraída. En ese momento, se la retiró de la espalda y el sujeto le entregó las pertenencias que ya había extraído de su interior. Posteriormente, el individuo indicó el lugar donde había dejado el resto de los elementos, los cuales fueron encontrados en la vía pública, logrando recuperar la totalidad de las pertenencias.

El autor del hecho se retiró del lugar, pero minutos más tarde un transeúnte dio aviso al 101, aportando las características del mismo. Con dichos datos, el sujeto fue localizado por personal policial de la Casilla Costanera, en la intersección de Alem y 25 de Mayo.

Se procedió al secuestro de un oficio judicial y una notificación de medidas y libertad del autor, ya que horas previas había salido en libertad de la Jefatura Departamental, dando intervención a la Fiscalía de Propiedad, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial competente.

