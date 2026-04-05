Rescataron a un joven que intentó arrojarse desde el puente Méndez Casariego

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00, cuando un llamado alertó sobre la presencia de un joven sentado sobre la baranda del puente, con intenciones de arrojarse al río. De inmediato, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y solicitaron apoyo a Prefectura.

En medio de la urgencia, el jefe de la Sección, Comisario Sergio Vasconcellos, descendió hacia la costa y logró acercarse a la víctima utilizando una embarcación improvisada, a la que impulsó con sus propias manos ante la falta de remos.

Al llegar hasta el joven, que ya se encontraba en el agua, el oficial logró sujetarlo y mantenerlo a flote, evitando que fuera arrastrado por la corriente. Según se indicó, el muchacho se encontraba exhausto y había soltado el elemento de seguridad que le habían arrojado previamente.

Minutos después, una moto de agua de Prefectura arribó al lugar y colaboró en el rescate, permitiendo trasladar al joven hasta la orilla.

Una vez en tierra firme, fue asistido por personal de salud y trasladado al hospital local. Más tarde, el médico policial informó que se encontraba fuera de peligro, aunque quedó internado en observación.

El operativo permitió evitar una tragedia y puso de relieve la rápida intervención de los equipos de emergencia ante una situación crítica.

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