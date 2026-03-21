Realizaron trabajos de herrería en la restauración del piso del Teatro Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta tareas específicas en el Teatro Gualeguaychú con participación coordinada de las áreas de Herrería y Carpintería, ambas dependientes de la Dirección de Espacios Verdes, en apoyo a los equipos responsables de la colocación del nuevo entablonado.

La intervención se centra en la sustitución completa de los perfiles metálicos que conformaban el sistema de soporte, piezas que presentaban un avanzado estado de deterioro producto de la corrosión y que perdieron capacidad portante, situación que se vincula con el colapso registrado en junio del año pasado en un sector de butacas.

La obra responde a la necesidad de recomponer las condiciones estructurales del edificio tras aquel episodio, que evidenció daños materiales y expuso la urgencia de garantizar condiciones de seguridad para el público, al tiempo que resguarda el valor patrimonial de uno de los espacios culturales más relevantes de la ciudad.

En esta segunda etapa del proyecto, iniciada luego del retiro del antiguo entablonado, el personal municipal retiró cerca de un centenar de perfiles mediante herramientas específicas, tras constatar que no resultaban aptos para continuar en servicio, y avanzó en la fabricación de nuevos elementos metálicos de mayor resistencia junto con un conjunto de cien ángulos que formarán parte del sistema de anclaje.

Estas piezas serán fijadas y soldadas sobre la base estructural, donde quedará asentado el entramado que sostendrá el futuro piso, con el objetivo de asegurar estabilidad, durabilidad y una correcta distribución de cargas en toda la superficie intervenida.

De manera complementaria, el proyecto incorpora un conducto de 200 milímetros de diámetro que conectará el escenario con el fondo de la sala, destinado al tendido de instalaciones de iluminación, sonido e internet, lo que permitirá modernizar la infraestructura técnica del edificio sin afectar su configuración arquitectónica.

El informe técnico que analizó las causas del deterioro determinó que el daño estructural tuvo origen en la acción prolongada de un insecto xilófago conocido como gorgojo del parquet o escarabajo del parquet, perteneciente al género Pentarthrum, cuya actividad se desarrolla en el interior de la madera a través de galerías que reducen progresivamente su resistencia.

Este proceso, de carácter lento y acumulativo, se extendió durante más de una década hasta provocar la pérdida de capacidad en los tirantes y en los materiales de unión, condición que derivó en el hundimiento registrado, sin manifestaciones abruptas previas que anticiparan el colapso.

La finalización de estas tareas marca el cierre de la segunda etapa y habilita el inicio de la tercera fase, que estará a cargo de una empresa especializada en la instalación de este tipo de superficies en edificios históricos.

La recuperación integral del Teatro Gualeguaychú no solo resuelve una falla estructural, sino que reafirma una política sostenida de preservación del patrimonio urbano, donde cada intervención técnica se orienta a prolongar la vida útil de los espacios públicos y a sostener su función social con estándares adecuados de seguridad y calidad constructiva.