Agmer: “el reinicio de clases está en dudas porque la paritaria fracasó”

El dirigente gremial explicó que recientemente sesionó el plenario general de secretarios generales, donde se analizó la situación y comenzó a evaluarse la posibilidad de no retomar las actividades escolares.

"Es una situación compleja, muy difícil, como la situación social que atraviesa nuestro país. Venimos de una negociación paritaria que ha fracasado y el reinicio de clases está en dudas", afirmó Antivero.

Según explicó, las posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo salarial son reducidas debido a que el Gobierno comunicó que mantendrá la última propuesta presentada. "Prácticamente no va a existir el encuentro paritario porque el Gobierno dijo que mantiene la última propuesta", sostuvo.

Antivero consideró que la oferta salarial realizada por el Ejecutivo provincial "no está a la altura de lo que demanda el bolsillo de los trabajadores de la educación" y marcó la distancia existente entre el reclamo gremial y el aumento ofrecido.

"Nosotros planteamos un 16 por ciento y el Gobierno respondió con un 9 o un 10 por ciento", señaló.

El secretario general de Agmer también se refirió al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores docentes. Según indicó, entre julio de 2023 y marzo de este año el sector acumuló una pérdida salarial del 42 por ciento.

En ese contexto, advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosos trabajadores de la educación y aseguró que muchos docentes se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos.

"Hay muchos docentes que tienen multiempleo y otros que han dejado la docencia y se dedican a otra cosa. Venden productos de cosmética, comidas o realizan otras actividades para poder cubrir las necesidades básicas", expresó.

Antivero destacó además el nivel de adhesión registrado en las últimas medidas de fuerza impulsadas por el gremio. "En los dos últimos paros hubo un alto acatamiento debido al hastío y al cansancio de los trabajadores, a pesar de los descuentos", afirmó.

Por otra parte, se refirió a la instalación de la carpa docente y señaló que representa "un símbolo de resistencia", no solamente frente al conflicto salarial, sino también ante el proyecto de reforma previsional.

En ese marco, recordó que este miércoles se realizará un paro convocado por la multisectorial en rechazo a la reforma y anticipó que la definición sobre la continuidad del conflicto docente se tomará posteriormente.

"El jueves tomaremos una decisión, luego del tratamiento de la reforma previsional", adelantó Antivero, quien reiteró que, ante el fracaso de la negociación paritaria y la falta de una nueva propuesta salarial, el reinicio de las clases permanece en duda.