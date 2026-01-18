Pachano se la jugó con Máxima: dijo las comparsas que más le gustaron

El reconocido bailarín, coreógrafo, director teatral y arquitecto argentino Aníbal Pachano visitó la ciudad de Gualeguaychú y se hizo presente en la tercera noche del Carnaval del País, uno de los eventos más convocantes del verano.

Durante su paso por el corsódromo, Pachano destacó el nivel artístico y la puesta en escena de las comparsas, remarcando especialmente a la primera comparsa que desfiló este sábado, Mari Mari, por su desempeño en el baile y la puesta en escena, y también a la tercera, Papelitos, valorando su trabajo coreográfico y visual.

Además, desde su mirada profesional como arquitecto, fue consultado sobre cuál carroza le había gustado más, y recalcó su preferencia por la de la primera comparsa, que fue Marí Marí, destacando su diseño y realización.

La presencia del prestigioso artista aportó un reconocimiento significativo al Carnaval del País, reafirmando el nivel profesional y artístico que año tras año caracteriza a esta fiesta emblema de Gualeguaychú.