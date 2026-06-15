Difunden el cronograma de castraciones gratuitas para esta semana

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Martes 16: SUM Molinari (Mansilla y Palavecino).

- Miercoles 17: CIC Néstor Kirchner (Perigan 2300).

- Jueves 18: Nodo Curita Gaucho (Domingo Merlo y Pablo Macías).

- Viernes 19: SUM Plaza Haddad (Irazusta y Camilo Villagra).

- Viernes 19 -por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). -gatos 14 h y perros 14:30-

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

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