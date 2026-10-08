Marianela Marclay: "Hay una decisión de dejar a la deriva los comedores escolares de Entre Ríos"

La diputada nacional Marianela Marclay afirmó que “hay una decisión de dejar a la deriva los comedores escolares de Entre Ríos”, luego de analizar la respuesta oficial al pedido de informes presentado junto con el diputado nacional Guillermo Michel y el senador nacional Adán Bahl sobre la provisión de alimentos para desayunos y meriendas escolares.

“Frigerio y Milei comparten una forma de gobernar que descarga las consecuencias de sus decisiones sobre las familias. Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, no podemos aceptar respuestas incompletas ni que nadie se haga cargo”, señaló.

El requerimiento buscaba conocer los fundamentos del nuevo sistema, los alimentos que recibirán los estudiantes, sus características nutricionales, los costos y las fuentes de financiamiento, así como las consecuencias para los comerciantes y productores entrerrianos.

“Preguntamos qué van a comer los chicos, cuánto cuesta el sistema y qué recursos aportan la Provincia y la Nación. En buena parte de las respuestas nos dicen que la documentación está a disposición, pero no acompañan los informes ni responden de manera concreta lo que solicitamos. Las responsabilidades de Frigerio y Milei no pueden diluirse entre expedientes y enlaces al presupuesto”, sostuvo Marclay.

La legisladora cuestionó que la respuesta no incluyera los menús completos, las fichas nutricionales de los productos ni una comparación económica detallada entre el sistema descentralizado y la nueva modalidad. También advirtió sobre la falta de información específica respecto de la ejecución presupuestaria, los aportes nacionales y los convenios de financiamiento.

“Las familias tienen derecho a saber qué alimentos reciben sus hijos. Y los entrerrianos tenemos derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Si sostienen que este cambio mejora la alimentación escolar, tienen que demostrarlo con información clara y controles efectivos”, expresó.

Marclay también destacó que la respuesta oficial reconoce que no se realizaron estudios sobre las consecuencias del cambio para el comercio, el empleo, la producción y la recaudación provincial y municipal. Tampoco se estimó qué porcentaje del monto contratado permanecerá en Entre Ríos ni se evaluó el efecto de las compras locales sobre las economías de cada comunidad.

“Cambian el sistema sin saber cuántos proveedores pueden quedar afuera ni cuánto dinero dejará de circular en nuestros pueblos y ciudades. Detrás de esas compras hay almacenes, productores, distribuidores y familias que trabajan. Frigerio y Milei no pueden hablar de eficiencia mientras ignoran lo que pasa con la alimentación de los chicos y el trabajo de los entrerrianos”, cuestionó.

Finalmente, reclamó la entrega de la documentación solicitada y garantías sobre la calidad y continuidad de las prestaciones. “La alimentación de los chicos exige planificación, financiamiento y transparencia. Frigerio y Milei tienen que asumir sus responsabilidades.

Vamos a seguir reclamando respuestas y defendiendo el derecho de cada chico a una alimentación adecuada”, concluyó.

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