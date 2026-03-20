La recaudación de la feria de los viernes se destina a la compra de comida para los abuelos del hogar

“Todos los viernes se hace la feria de ropa del hogar. Estamos liquidando la ropa de verano, y empezamos a poner ropa de media estación y otoño, algunas camperas, o sweters livianos. Tenemos buenos precios”, destacó.

Los interesados pueden acceder a la feria a través de calle Rosario, al 235.

Los precios de las prendas, van desde los mil y dos mil pesos. También se puso a disposición para la venta, zapatos, zapatillas, sandalias, y pantuflas. “Tenemos bastante variedad”, adelantó.

Butta agradeció la colaboración de la comunidad en la donación de ropa. En el hogar viven alrededor de 30 adultos mayores, y explicó que todos los fondos recaudados contribuyen a la compra de alimentos para el hogar.

“Es un buen ingreso de dinero y ayuda un montón. No tenemos un ingreso fijo porque va variando de acuerdo al público que hay”, expresó.

La feria del Hogar, atiende todos los viernes, desde las 8:30 de la mañana, hasta el mediodía, y por la tarde, desde las 17:300 a 20:30 horas. En tanto que desde abril, iniciarán la atención desde las 16:30 horas.