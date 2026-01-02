 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La provincia optimizó el sistema sanitario en la escuela de Sarandí

El gobierno de Entre Ríos concluyó una intervención en un establecimiento educativo de Sarandí en el departamento Gualeguaychú, con la construcción de un nuevo sistema de desagües cloacales para mejorar las condiciones edilicias.

2 Ene, 2026, 20:36 PM

Los trabajos se ejecutaron a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en la Escuela Nº 7 "Olegario Víctor Andrade", ubicada en la localidad de Sarandí, departamento Gualeguaychú, destinada a resolver la infraestructura sanitaria del edificio.

 

La emergencia consistió en la construcción de un nuevo sistema de desagües cloacales, con una inversión de 27.220.815 pesos. La intervención beneficia a 97 estudiantes que asisten a la institución, la cual comparte edificio con la Escuela Secundaria Nº 22 "Presbítero Luis Jeannot Sueyro".

 

El ministro Hernán Jacob, destacó que estas acciones permiten dar respuestas rápidas a situaciones críticas: "Con este tipo de obras de emergencia buscamos mejorar las condiciones edilicias de las escuelas, especialmente cuando se trata de la seguridad de quienes asisten diariamente. La planificación nos permite intervenir con rapidez y dar soluciones concretas a este tipo de necesidades".

 

Se incluyó la ejecución de una cámara séptica y una cámara desengrasadora, además de un lecho nitrificante y un pozo absorbente, conformando un sistema cloacal nuevo. Asimismo, se realizó el cegado del pozo y la cámara existentes y la adecuación de la instalación sanitaria a la nueva infraestructura.

 

Por otro lado, contemplaron la revisión de sanitarios, la comunicación mediante una puerta entre el sanitario contiguo a la cocina y la sala de nivel inicial, la colocación de cielorraso de PVC en la cocina y la construcción de una vereda perimetral en ese sector del edificio.

 

La ejecución estuvo a cargo de la firma Arostegui Daniel y forma parte del conjunto de intervenciones de emergencia que el gobierno provincial lleva adelante para garantizar espacios educativos seguros y en condiciones adecuadas para la comunidad escolar.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

CONSTRUCCIÓN PROVINCIA OBRAS ESCUELAS

