La Dirección de Energías decoró más de 120 columnas de la Costanera y el Paseo del Puerto

La Dirección de Energías completó tareas de embellecimiento en la Costanera y el Paseo del Puerto mediante la colocación de guirnaldas lumínicas sobre más de 120 columnas del alumbrado público.

Cada estructura recibió esta decoración lumínica de 16 watts, dispuestas con criterios cromáticos diferenciados según el sector.

En el frente ribereño se optó por luminarias de tono dorado cálido, en tanto que en el Paseo del Puerto se incorporaron tiras en verde, rojo, azul y rosado, lo que aportó contraste visual y un clima festivo acorde a la época.

Esta intervención fue realizada en uno de los corredores turísticos con mayor tránsito durante el verano, y la misma brinda un cambio en el paisaje para mostrar un costado diferente de ese sector de la ciudad.

El esquema decorativo permanecerá durante dos meses, hasta el cierre de la temporada de verano, con el propósito de acompañar la agenda cultural y recreativa de la ciudad en un tramo clave del calendario.

Municipalidad de Gualeguaychú