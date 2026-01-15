 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TEMPORADA DE VERANO

La Dirección de Energías decoró más de 120 columnas de la Costanera y el Paseo del Puerto

La intervención incluye guirnaldas de 16 watts con tonos dorados y combinaciones multicolores que realzan el corredor ribereño durante dos meses.

15 Ene, 2026, 21:04 PM

La Dirección de Energías completó tareas de embellecimiento en la Costanera y el Paseo del Puerto mediante la colocación de guirnaldas lumínicas sobre más de 120 columnas del alumbrado público.

 

Cada estructura recibió esta decoración lumínica de 16 watts, dispuestas con criterios cromáticos diferenciados según el sector.

 

En el frente ribereño se optó por luminarias de tono dorado cálido, en tanto que en el Paseo del Puerto se incorporaron tiras en verde, rojo, azul y rosado, lo que aportó contraste visual y un clima festivo acorde a la época.

 

Esta intervención fue realizada en uno de los corredores turísticos con mayor tránsito durante el verano, y la misma brinda un cambio en el paisaje para mostrar un costado diferente de ese sector de la ciudad.

 

El esquema decorativo permanecerá durante dos meses, hasta el cierre de la temporada de verano, con el propósito de acompañar la agenda cultural y recreativa de la ciudad en un tramo clave del calendario.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

TEMPORADA DE VERANO PUERTO LUMINARIAS Ciudad

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso