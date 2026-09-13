Días fríos en Gualeguaychú. ¿Los últimos antes de la primavera?

Mañanas frías, con temperaturas mínimas que se ubican entre los 4 y los 6 grados en Gualeguaychú, tanto este domingo como el lunes.

Sin embargo, el pronóstico anticipa que el frío intenso tiene los días contados, ya que a partir del martes y miércoles se espera un claro repunte térmico, con tardes mucho más agradables que superarán los 20°C.

Hacia el jueves, el ambiente se tornará bastante más cálido, por lo que este fin de semana y comienzos de esta semana funcionarían como los últimos coletazos notorios del aire frío antes de la transición definitiva hacia la primavera.

La ciudad de Gualeguaychú transitará una semana con condiciones meteorológicas estables que irán evolucionando hacia un paulatino ascenso de temperatura y jornadas mayormente soleadas.

De cualquier manera, se observa que aumentarán las máximas pero las temperaturas mínimas lo harán en forma paulatina. Para el jueves, por ejemplo, se anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 26 grados.