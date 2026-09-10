Este viernes noche bolichera inclusiva para celebrar la primavera

La actividad se realizará en Discordia, desde las 18:30 hasta las 21 horas. Será la quinta edición de estos encuentros, también será la primera con una propuesta especial por la llegada de la primavera.

“Esta fiesta es posible, porque se han comprometido varios actores de la comunidad, no solo del boliche, nosotras como mamás, los medios de comunicación y las comparsas de Gualeguaychú. Estamos más que agradecidas con Kamarr y Ara Yevi, nos colaboraron para coronar a nuestro representante”, señalaron.

La celebración estará acompañada de sorteos y contará con la participación de jóvenes con discapacidad y personas responsables a cargo para su cuidado.

Sobre los jóvenes que concurrirán, contaron que “los chicos hacen la previa que hacen todos los adolescentes. Elijen qué ponerse y después siguen celebrando. Los chicos están muy motivados y empezó a sostenerse un espacio para ellos en la ciudad durante la noche”.

Las bebidas incluirán gaseosas, jugos y agua. El costo de la entrada es de cinco mil pesos.

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