Detuvieron a otro de los prófugos por narcomenudeo

En horas de la mañana de este domingo, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, mientras se encontraba realizando tareas investigativas, procedió a demorar a un hombre en inmediaciones de calle Cervantes al 400.

Al corroborar sus datos, se constató que sobre esta persona, de 32 años de edad, pesaba un pedido de detención vigente, en el marco de una causa por Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización, relacionada con los allanamientos realizados el pasado viernes 4 de septiembre.

Ante esta situación, se procedió a su detención y posterior traslado hacia la Jefatura Departamental, con colaboración de personal del Comando Radioeléctrico, donde se realizaron las diligencias correspondientes quedando finalmente alojado en la Alcaldía, previa comunicación con la fiscalía en turno.

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