Detienen a dos mujeres por supuesto intento de usurpación

En horas de la tarde, personal policial intervino ante un hecho registrado en inmediaciones de calles Andrade y Montevideo, donde se alertó sobre la presencia de dos mujeres en un domicilio cuya moradora había fallecido recientemente.

De acuerdo con lo informado por vecinos de una vivienda lindante, ambas mujeres habrían ingresado al inmueble sin autorización, motivo por el cual se dio aviso inmediato a la Policía.

Al arribar al lugar, los funcionarios solicitaron a las mujeres que se retiraran del domicilio, pero ambas se negaron a hacerlo. Según se pudo establecer, las mismas habrían desempeñado anteriormente tareas como asistentes y cuidadoras de la mujer fallecida.

Ante esta situación, se puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía de Propiedad, desde donde se dispuso la aprehensión de ambas mujeres, de 47 y 42 años de edad, quedando ambas a disposición de la autoridad judicial competente.

Las aprehendidas fueron trasladadas, previo cumplimiento de las diligencias correspondientes, a dependencias de la Comisaría del Menor y la Mujer, donde quedaron alojadas.

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