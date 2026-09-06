Tres detenidos en las últimas horas

En horas de la madrugada de este domingo, personal policial de Comisaría Sexta, intervino en un procedimiento que culminó con un hombre detenido por presentar un pedido de detención vigente, mientras que otro fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

El procedimiento se registró alrededor de la 01:00 de la madrugada, en inmediaciones de Nágera y Doello Jurado, donde los efectivos interceptaron a dos hombres para su correcta identificación.

Uno de ellos, de 33 años de edad, adoptó una actitud violenta e intentó retirarse del lugar, oponiéndose al accionar policial, por lo que fue aprehendido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Al verificar los datos del segundo individuo, de 28 años de edad, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente, correspondiente a una causa de hurto, de fecha 30 de agosto de 2026, motivo por el cual se procedió a su detención.

Se puso en conocimiento a la fiscalía en turno, quien dispuso que ambos sean trasladados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente

En tanto que, alrededor de las 08:30 horas, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, encontrándose de recorrida por inmediaciones de España y Rubén Darío, observó a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó realizar una maniobra evasiva, motivo por el cual los efectivos procedieron a identificarlo.

Se trataba de un hombre de 33 años de edad, sobre quien se constató que debía estar cumpliendo una medida de arresto domiciliario, con domicilio fijado en inmediaciones de Güemes y Zubiaur.

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y a la Fiscalía interviniente, desde donde se dispuso el traslado del masculino hacia la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial.

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