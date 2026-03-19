Gualeguaychú firmó un convenio de cooperación con Scouts

El Gobierno de Gualeguaychú firmó un acuerdo con Scouts de Argentina para trabajar en conjunto y llevar adelante actividades que beneficien a la comunidad.

La firma fue encabezada por el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, junto a la viceintendenta Julieta Carrazza y el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez.

Por parte de Scouts Argentina Asociación Civil firmó su apoderada, Antonella Farías, quien estuvo acompañada por el director de la Zona Oeste, Alberto Martínez; el director del Distrito 02, Walter Conculini; el asistente de Relaciones Institucionales, Alan Regó y educadores de los distintos grupos scouts de Gualeguaychú.

Este convenio funciona como un marco general: permite que ambas instituciones se organicen para impulsar proyectos en común, pero cada una mantiene su forma de trabajar y tomar decisiones.

Las acciones concretas que se realicen se van a definir más adelante, en acuerdos específicos donde se detallarán qué se va a hacer, cómo y con qué objetivos.

Además, el acuerdo no implica gastos para ninguna de las dos partes. Cada institución se hará cargo de sus propias responsabilidades en las actividades que lleven adelante.

El convenio tiene una duración de dos años, con posibilidad de renovarse automáticamente. También puede darse de baja si alguna de las partes lo decide, avisando con anticipación.