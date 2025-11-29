 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Este domingo se conocerán los ganadores de Guale Joven 2025

El certamen que impulsa la creatividad de cientos de jóvenes llega a su punto culminante este domingo, 30 de noviembre, a las 19 h, en el Centro de Convenciones. La entrada es libre y gratuita.

29 Nov, 2025, 09:10 AM

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a participar del cierre de Guale Joven 2025, el tradicional certamen artístico que este año movilizó a estudiantes de toda la ciudad a través de las disciplinas: arte urbano, fotografía, audiovisuales, teatro, letras, música y danza.

 

Tras meses de talleres, producciones y presentaciones evaluadas por jurados especializados, el domingo se darán a conocer los puntajes finales acumulados y se anunciarán los ganadores en cada categoría, que recibirán premios en efectivo y menciones especiales.

 

Vale recordar que, todos los participantes, debieron incursionar en al menos tres disciplinas para sumar puntos, premiando así la versatilidad y el compromiso colectivo.

 

El cierre de la edición 2025 será el domingo 30 de noviembre, a las 19 h, en el Centro de Convenciones donde se revelarán los resultados finales y se conocerán los ganadores.

