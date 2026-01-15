Este viernes comienzan los corsos Matecito

El Corso Matecito, que este año llevará el nombre de Marina Correa en homenaje a la directora de la murga Tres Deseos, dará inicio este viernes a las 21 horas. La propuesta reunirá a más de 15 agrupaciones carnavalescas que bailarán en el circuito principal del corsódromo, donde habrá un sector libre de espuma y luego ingresarán a "la previa" donde estará permitido el juego con espuma. Como novedad, este año vuelven los tradicionales "mascaritos" que forman parte de la historia carnavalera de Gualeguaychú.

Las murgas y conjuntos carnavalescos, vienen trabajando desde hace varios meses para ofrecer un espectáculo de calidad, que contará con sonido e iluminación renovados. Además, la organización incorporó el asesoramiento de una vestuarista del carnaval del país, con el objetivo de jerarquizar el diseño y la confección del vestuario.

Como novedad, el evento podrá verse desde cualquier parte del mundo a través del sistema Pay Per View (PPV), con un costo de $5000. El acceso se realizará mediante un link, previo registro, y permitirá seguir la transmisión en vivo desde computadoras, celulares o Smart TV. Será la primera vez que el carnaval local se transmita bajo esta modalidad. El link es el siguiente https://gmlive.tv/stream/1247