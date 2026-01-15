 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Este viernes comienzan los corsos Matecito

El corsódromo será sede de una nueva edición del carnaval popular este viernes por la noche.

15 Ene, 2026, 20:00 PM

El Corso Matecito, que este año llevará el nombre de Marina Correa en homenaje a la directora de la murga Tres Deseos, dará inicio este viernes a las 21 horas. La propuesta reunirá a más de 15 agrupaciones carnavalescas que bailarán en el circuito principal del corsódromo, donde habrá un sector libre de espuma y luego ingresarán a "la previa" donde estará permitido el juego con espuma. Como novedad, este año vuelven los tradicionales "mascaritos" que forman parte de la historia carnavalera de Gualeguaychú.

 

Las murgas y conjuntos carnavalescos, vienen trabajando desde hace varios meses para ofrecer un espectáculo de calidad, que contará con sonido e iluminación renovados. Además, la organización incorporó el asesoramiento de una vestuarista del carnaval del país, con el objetivo de jerarquizar el diseño y la confección del vestuario.

 

Como novedad, el evento podrá verse desde cualquier parte del mundo a través del sistema Pay Per View (PPV), con un costo de $5000. El acceso se realizará mediante un link, previo registro, y permitirá seguir la transmisión en vivo desde computadoras, celulares o Smart TV. Será la primera vez que el carnaval local se transmita bajo esta modalidad. El link es el siguiente https://gmlive.tv/stream/1247

CORSOS MATECITO

