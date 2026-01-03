Este sábado comienza el Carnaval de Gualeguaychú

El corsódromo recibirá a Papelitos (dirigida por Juane Villagra), Ara Yeví (a cargo de Guillermo Carabajal), Marí Marí (bajo la dirección de Gregorio Farina) y O’ Bahía (dirigida por Adrián Butteri), que en ese orden, se aprestan para la primera de once noches que vivirá el Carnaval del País.

En primera instancia, a las 21 horas, está previsto el acto formal con el corte de cinta y a las 22 comenzará el desfile de las comparsas por los 500 metros de la pasarela más linda del país.

Vale recordar que, los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con beneficios en el valor de la entrada general. Aquellas personas que residan en el departamento tendrán 50% de descuento en la entrada general durante las noches de enero y febrero. La promoción es válida para compra presencial en boletería presentando DNI que acredite domicilio.

Esta primera noche contará con la transmisión de la TV Pública que ya se encuentra en la ciudad realizando notas sobre el Carnaval, y El Once de Paraná.

¿Qué pasa si llueve?

El Carnaval del País cuenta con un protocolo de Contingencias Climáticas pensado para tales situaciones. El mismo está disponible en el sitio digital oficial del espectáculo y puede ser descargado desde allí.

Este Protocolo tiene como objetivo central que la Organización del Carnaval del País, como espectáculo a cielo abierto que es, afronte la

resolución de las emergencias que puedan generar las amenazas del clima en un marco de certidumbre y previsibilidad para el espectador, privilegiando antes que cualquier otra cosa la seguridad de integrantes, colaboradores, trabajadores y público en general; y custodiando también el patrimonio de cada uno de los Clubes participantes.

En el supuesto de amenaza de lluvia, el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21:00 horas del día del Evento. Una vez iniciado el desfile no se suspenderá por lluvia.

Con el fin de garantizar la reconocida calidad del Carnaval del País, el desfile será puntuable en todos los casos en el que el mismo inicie.

El importe de las entradas y ubicaciones no será reembolsable.

En los casos que el Evento se suspenda en virtud de los casos indicados en los puntos 1)-lluvia al inicio-y 2)-amenaza de lluvia-, el espectáculo será reprogramado en todos los casos para el día domingo siguiente.