Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven y secuestraron cocaína, dinero y celulares tras una persecución

Un hombre de 27 años fue detenido en la mañana del sábado, luego de un procedimiento policial realizado alrededor de las 10:30 en inmediaciones de Guido Spano y República Oriental, que culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero y teléfonos.

3 Ene, 2026, 19:42 PM

El operativo se desarrolló en el marco de un trabajo conjunto entre personal del Comando Radioeléctrico y Comisaría Tercera, con la colaboración inmediata del Grupo Especial. Según se informó, el hecho se inició cuando el individuo se dio a la fuga al advertir la presencia policial y, durante la huida, arrojó una sandía contra un móvil policial, lo que motivó un seguimiento controlado.

 

La persecución finalizó con la aprehensión del sospechoso por parte de efectivos de Comisaría Tercera. Durante su escape, el hombre intentó descartar una mochila, en cuyo interior se hallaron sustancias y otros elementos de interés para la causa.

 

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de aproximadamente 178 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares y una suma de dinero compuesta por 158.800 pesos argentinos y 103 dólares.

 

La intervención se realizó de oficio policial, dándose inmediata participación a la Fiscalía interviniente, con colaboración del área de Drogas Peligrosas. Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar la calificación legal del hecho.

