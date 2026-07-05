Seguirán las bajas temperaturas y fuertes heladas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se emitió un nuevo aviso de alerta amarillo para las ciudades de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón, en la provincia de Entre Ríos

Se observan temperaturas extremas para las próximas 24 horas en las localidades mencionadas. Con mínimas entre 2°/4°C y muy baja Sensación Térmica, llegando a los -1°C en la madrugada.

Previsión semanal

Actualmente nos encontramos con un ambiente frío con algunas lluvias sobre la región. Debido al ingreso de aire frío ocurrido en las últimas horas, las temperaturas se mantendrán muy bajas durante el inicio de la semana con formación de heladas moderadas a fuertes.

Las temperaturas podrán ubicarse en valores mínimos de -1ºC a 7ºC, y máximos de 11ºC a 18ºC. Por efecto del viento, la sensación térmica se ubicará entre -2ºC a 2ºC. Se recomienda tomar precaución por las bajas temperaturas que puedan registrarse los próximos días.

El cielo iniciará despejado, pasando a estar parcialmente nublado/mayormente cubierto a lo largo de la semana.

Durante parte del jueves y el viernes, podrían registrarse algunas lloviznas o lluvias débiles, especialmente en el centro y norte provincial, con bajos acumulados de lluvia previstos.

El viento iniciará del cuadrante S, rotando al NE a partir del martes, con algunas ráfagas que podrían superar los 35km/h. Esto favorecerá un leve repunte de las temperaturas desde el miércoles. Hacia el fin de semana, se prevé una nueva rotación del viento al sector S.

Existe la probabilidad de que se registren bancos de nieblas y neblinas a lo largo de la semana, siendo más densas en zonas bajas, rurales o costeras.

Fuentes: UCE-SMN

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