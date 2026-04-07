Estafas con viajes: “No podemos vender a 500 lo que vale 1000”, advierte Guillermo Acosta

Guillermo Acosta, de la agencia Gualeguaychú Turismo, manifestó en RADIO MÁXIMA sobre las estafas denunciadas en el país por unas mil personas contra la empresa Traveling, que “acá no se puede hacer milagros… hay paquetes a Punta Cana por 1050 dólares cuando sabemos que ese es el precio de un aéreo”.

“Aunque duela decirlo, los que pagaron esos viajes no van a tener chance de recuperar nada, hay que ir a la Justicia, pagaste dos pesos menos y terminás amargándote con cuestiones judiciales…Te quedás con la valija armada y no tenés dónde reclamar”, dijo el operador turístico.

La empresa Traveling Turismo está denunciada por haber vendido viajes al exterior a precios “tentadores”, pero desde hace algunas semanas comenzó a incumplir. Tenía oficinas en Buenos Aires y trabajaba en Gualeguaychú con tres empresas. En la Justicia habrá una demanda colectiva contra quienes estaban a cargo de la empresa, Diego Navarro y su hija.

Ojo con los precios tentadores

Acosta, desde la empresa local Gualeguaychú Turismo, dijo en RADIO MÁXIMA que “acá siempre nos ofrecen precios baratísimos, a veces caen operadores que no conocemos con precios demasiado dulces, y la cara la tiene que poner uno…No creo que ninguno de los colegas de Gualeguaychú estén haciendo esas cosas, porque nos conocemos… Te puede pasar que como empresa proyectás un viaje y no vendés lo que pensabas, pero no se puede desaparecer directamente…”, explicó Guillermo Acosta.

Agregó que “la gente confía en operadores locales, que a su vez confía en quien vino a proponerle ese precio. Pero lo que vale 20, puede venderse a 19 o a 21, nunca a 10…”.

“Creemos que todos son colegas y trabajamos de la misma manera. Nosotros a veces estamos conceptuada como la más cara de Gualeguaychú, pero la gente sabe qué hotelería brindamos, qué servicios brindamos…no podemos vender a 500 lo que vale mil”, remarcó.

“Está la tentación cuando llegan propuestas económicas, pero acá no se pueden hacer milagros”, insistió Acosta, y remarcó que “hay que saber cómo está formado el precio, ver si el vuelo es directo de 8 horas o es de 20…cómo es la hotelería, si hay traslados…”.