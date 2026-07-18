Anuncian "partido de infarto": cuidado con el corazón

La pasión que despierta la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol 2026 volvió a poner en agenda un aspecto poco visible del deporte: el impacto que las emociones intensas pueden tener sobre la salud cardiovascular. En los últimos días, distintos medios nacionales informaron que un hombre de 51 años murió en el barrio porteño de Caballito mientras observaba el encuentro de cuartos de final entre Argentina y Suiza. Además, otras seis personas sufrieron complicaciones cardíacas en la Ciudad de Buenos Aires durante el partido. A esos datos se sumó un informe del Ministerio de Salud de Tucumán, que señaló que desde el inicio de la Copa del Mundo se registraron 33 infartos agudos de miocardio ocurridos durante los encuentros de la Selección Argentina.

Si bien estos episodios no implican que ver un partido de fútbol provoque por sí mismo un infarto, los especialistas coinciden en que las emociones extremas pueden actuar como desencadenantes en personas que ya presentan factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares preexistentes.

En ese contexto, el médico cardiólogo Lautaro Savat, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, explicó que situaciones de alta tensión emocional –como las que generan los partidos decisivos de un Mundial– pueden desencadenar distintos eventos cardiovasculares. “Las emociones muchas veces funcionan como desencadenantes de patologías. Un infarto o determinadas arritmias pueden aparecer a partir de una emoción intensa, ya sea angustia, alegría, nervios o ansiedad”, señaló.

Los controles son claves

Savat aclaró que la recomendación no pasa por evitar vivir con pasión un partido, sino por llegar a esas situaciones con una buena salud cardiovascular y los controles médicos correspondientes.

En ese sentido, sostuvo que la mejor herramienta sigue siendo la prevención mediante hábitos saludables. “Tener los controles al día, realizar actividad física, alimentarse bien y descansar adecuadamente son medidas fundamentales. Las emociones son inevitables y forman parte de la vida cotidiana, pero cuanto mejor cuidemos nuestra salud, menor será el riesgo”, indicó.

Consultado sobre si durante el Mundial aumentaron las consultas por este motivo, el especialista afirmó que los cuadros relacionados con el estrés emocional son frecuentes en la práctica médica, aunque aclaró que, en su experiencia personal, no registró pacientes que se hayan descompensado durante esta Copa del Mundo.

Controlar la hipertensión

Uno de los principales mensajes del cardiólogo estuvo orientado a generar conciencia sobre la importancia de los controles periódicos, especialmente de la presión arterial. “La hipertensión es una enfermedad muy frecuente y muchas personas la padecen sin saberlo. Después de los 18 años todos deberíamos controlarnos la presión al menos una vez por año, ya sea en una farmacia, un centro de salud o durante una consulta médica”, remarcó.

La hipertensión constituye uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad arterial.

Fuente: Uno Entre Ríos.