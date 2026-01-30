“Hay que respetar el reglamento del Carnaval”, reclamó Sebastián Gómez desde Juventud-Papelitos

“No agregar ningún elemento después de la segunda noche, significa varias cosas”, expresó en un tono rígido el dirigente, “por un lado, respeto por el público, para que no vea una comparsa diferente cada noche, por otro lado, respeto a la competencia leal, donde todos tengamos el mismo tiempo y las mismas reglas”, manifestó en RADIO MÁXIMA, en el programa Eterno Carnaval, el dirigente de Juventud Unida Sebastián Gómez.

Hasta el momento, pese a los planteos de Papelitos y Marí Marí, no se han aplicado descuentos en el Carnaval de Gualeguaychú, donde se indica que las otras dos comparsas que desfilan hicieron cambios en la tercera y cuarta noche y así violaron el reglamento.

“Haber terminado una comparsa en el tiempo que indica el reglamento, significa pagar dos meses más de sueldos, porque empezamos en mayo y no en julio; abonar horas extras en diciembre, y someter a los equipos de trabajo a una presión para cumplir con el proyecto en tiempo y forma”, dijo Gómez, tesorero del club Juventud Unida-Papelitos, e integrante de la Comisión del Carnaval.

“Nosotros también tenemos cosas para agregar, podríamos haberlo hecho, pero el año pasado ganamos por 0.25 y entonces tenemos que estar en el detalle, con los fiscalizadores, mirando la transmisión para que nadie agregue nada después de la segunda noche”, agregó.

“Es desgastante, es estresante, pero no nos queda otra. Yo no quiero pelearme con los dirigentes de los otros clubes, porque somos socios en el negocio del carnaval, pero todos queremos ganar y ahí nos salta la pasión”, enfatizó.

“Nos toman el pelo”

“Nos dicen que una cadena de un traje se salió en la previa y que la tuvieron que acomodar para que no se vea, y aparece en la tercera noche; que hay 6 trajes que se les “cayó” un elemento de decoración, pero que en realidad estaba…. a ver, muchachos, si se te cayeron 6 adornos del traje, todos juntos, entonces debes echa a la m… al loco que los colocó, puede llegar a pasar ¿querés que te crea eso?”, expresó ofuscado el dirigente.

“No es tan fácil, debería ser más fácil. Estamos en el detalle, en lo finito. Siento que nos están tomando el pelo. Por eso el enojo que por ahí ha trascendido”, indicó.

Dijo también que “una vez que termine el carnaval, definiremos algún nuevo cambio para el reglamento, como por ejemplo, que una comisión externa sea la que defina por si o por no, cualquier apelación; pero esto sumaría un costo extra”.

“También propuse el año pasado, y voy a reiterarlo este año, antes que termine este carnaval, que el orden de salida del año próximo, se haga en sentido inverso al actual, es decir, primero la comparsa que quedó afuera , este año sería Kamarr, en segundo lugar la comparsa que salga tercera este año, en tercer lugar la comparsa que salió segunda y que la campeona cierre la primera noche, es decir, que nadie diga que le resulta difícil salir detrás de la campeona, al menos la primera noche”, propuso Sebastián Gómez.