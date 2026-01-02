 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale ÑANDUBAYSAL

El Ñandubaysal comenzó el año con las mejores expectativas

Guillermo Navarro, a cargo de prensa del balneario camping Ñandubaysal, contó que la temporada comenzó “con una superación de expectativa, con mucho interés por pasar fin de año en el lugar, y así fue que se ocupó a pleno”.

2 Ene, 2026, 09:28 AM

“Tuvimos dormís, plena ocupación de hostels, de glamping, con mucha ocupación de carpas en camping y hay reservas para enero y febrero, el jueves 1º vimos por momentos el viejo Ñandubaysal con colas para entrar”, manifestó.

 

"Hubo muchísimo interés para pasar fin de año en Ñandubaysal, eso nos sorprendió, de 100 consultas 70 eran para pasar fin de año acá", agregó.

 

 

"Ayer entró un colectivo con 20 personas adentro, y era parte de una excursión pero eran todas familias, es raro ver grupos de jóvenes masivamente, saben que la diversión pasa por otro lado, hay controles por ruidos molestos y otras cosas", agregó Navarro sobre el turismo jóven.

 

Glamping

 

"El glamping es acampar con lujo, es un gran domo con una estructura de carpa, pero con servicio hotelero, tenes baño privado, aire acondicionado, servicio de desayuno ahí mismo, pero con pura naturaleza. Vos abrís tu ventana y tenes la arena del Ñandubaysal", explicó Navarro sobre la nueva modalidad de acampe.

 

 

"Ñandubaysal está abierto todo el año y se nota que hay una demanda continua, en el verano crece cuando comienza el Carnaval, son públicos distintos", analizó sobre la diferencia de gente que va a Ñandubaysal en temporada alta y baja.

 

Además, indicó que el complejo llegó a un acuerdo con la empresa de transporte Alberdi, para contar con cuatro horarios disponibles para poder ir desde Gualeguaychú hasta allá. Por otra parte, dijo que todos los domingos de enero y febrero tendrán un show de comparsas a la tarde, el primer domingo será turno de Papelitos y el siguiente Marí Marí, y así irán rotando durante toda la temporada solo entre esas dos comparsas.

