Calle de las Tropas sumó 2 kilómetros de iluminación LED

La municipalidad ejecuta la instalación de 40 nuevas columnas de iluminación pública en Calle de las Tropas, sobre un tramo de 1,8 kilómetros que se extiende desde Los Troperos —detrás de la Dirección de Higiene Urbana— hasta la intersección con Moussou.

Cada columna tiene 7,5 metros de altura y estará equipada con luminaria LED de 100 watts, una tecnología que optimiza el consumo energético y garantiza mayor vida útil respecto de los sistemas convencionales.

El tendido no será aéreo: la obra contempla el zanjado del suelo a lo largo de todo el recorrido, para que el suministro eléctrico circule de manera subterránea, una solución que reduce la exposición de las instalaciones a factores climáticos y minimiza los riesgos para quienes transitan la zona.

Para esta tarea, actualmente una retroexcavadora realiza las zanjas a lo largo de la banquina, con excavaciones de profundidad considerable que permiten alojar el cableado con las condiciones técnicas requeridas.

Los trabajos están a cargo de personal de la Dirección de Energías, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Calle de las Tropas es un corredor de conexión entre barrios periféricos que históricamente careció de infraestructura lumínica adecuada. Por ese motivo, la incorporación de 40 puntos de luz LED en casi dos kilómetros de recorrido transforma las condiciones de seguridad vial y urbana de toda esa franja, con un impacto directo sobre los vecinos que circulan o residen en el área.