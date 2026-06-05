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Guale ANIVERSARIO

El Jardín Maternal Belgranito cumple sus primeros cuatro años de vida

Este viernes 5 de junio, el Jardín Maternal Belgranito cumple cuatro años, mostrando una permanente evolución en la educación de los niños y niñas de Pueblo Belgrano.

5 Jun, 2026, 17:52 PM

El Jardín Maternal Belgranito abrió sus puertas en el año 2023, con una sala que tuvo como primeros alumnos a 12 niños y niñas de Pueblo Belgrano, de 18 a 36 meses, que era la mayor demanda de ese momento.

 

Con el paso de los años fue incorporando salas y ampliando su capacidad, siempre de acuerdo a la demanda escolar de cada año. Actualmente, el Jardín cuenta con tres salas, destinadas a niños y niñas de 1, 2 y 3 años, albergando a un total de 40 bebés, niños y niñas.

 

En los comienzos, el Jardín tuvo a dos educadoras a cargo de sala, más la directora y la ordenanza, mientras que en la actualidad cuenta con 6 educadoras, dos a cargo de cada sala, una auxiliar, una asesora pedagógica, directora y personal de ordenanza.

 

Prensa municipal PB

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