Guale BARRAS BRAVAS

Drogas y armas: detuvieron a la barra de San Lorenzo cerca de Gualeguaychú

El colectivo trasladaba a los hinchas para un partido en el Uruguay.

16 Ene, 2026, 08:46 AM

Drogas y un arma de fuego fueron secuestradas a la barra de San Lorenzo en un operativo de Gendarmería Nacional en la ruta internacional 136, cerca de Gualeguaychú.

 

Durante el procedimiento, agentes de la Gendarmería Nacional revisaron el vehículo que transportaba a integrantes de la “La Butteler”, la barra azulgrana. En el interior del micro, los efectivos encontraron envoltorios con cocaína y marihuana ocultos en el baño, además de una pistola Bersa calibre 9 mm con 15 cartuchos sin usar, escondida en el compartimento del aire acondicionado.

 

Las autoridades señalaron que la intervención formó parte del Programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer el control en espectáculos deportivos y frenar la presencia de grupos violentos. Según voceros oficiales, la medida inmediata será la restricción de concurrencia a todo evento deportivo para los hinchas implicados.

 

El operativo se produjo cuando los barras viajaban rumbo al partido entre San Lorenzo y Deportivo Cúcuta por la Copa Serie Río de la Plata, que tiene lugar en Uruguay. La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos había dispuesto el retén, anticipando posibles incidentes en el traslado.

Temas

BARRAS BRAVAS Arma de fuego DROGAS OPERATIVO

