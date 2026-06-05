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Guale ADVERTENCIA

Activan aviso por niebla para el sur de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional activa un aviso por niebla para la zona sur de Entre Ríos, oeste de Uruguay y algunos sectores del norte de Buenos Aires.

5 Jun, 2026, 22:00 PM

Aviso oficial: Visibilidad reducida por bancos de niebla durante la madrugada y mañana del sábado.

 

Áreas afectadas:

 

-Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Santa Lucía, Ramallo, San Pedro y Baradero.

 

-Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

-Uruguay: Río Negro, Soriano y Paysandú.

 

Observaciones

 

Se prevé la formación de densos bancos de niebla y neblinas que podrían generar una importante disminución de visibilidad, especialmente en rutas, autopistas y caminos rurales.

 

 

 

* Evitá viajar si no es necesario.

* Reducí la velocidad y aumentá la distancia de frenado.

* Utilizá luces bajas y antiniebla.

* No uses balizas mientras circulás.

* Si la visibilidad es muy baja, detenete en un lugar seguro fuera de la calzada.

 

Próxima actualización: sábado 19.00h

 

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