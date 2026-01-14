Afortunada gualeguaychuense, recibió un premio de ESCO

La señora adjudicada eligió el dinero. La semana pasada, Esco en Gualeguay entregó un Fiat Cronos.

Esta semana se lanza el plan 0Km a partir de los 94.050 pesos, y también está la promoción de ahorro de 20 millones con cuotas mensuales de 66.750 pesos por mes.

Esco es un plan de capitalización y ahorro, donde a través de una cuota mensual se va reuniendo el dinero para el objetivo. En caso del sorteo, la persona adjudicada recibe el total de dinero que necesitaba y no paga más.

La empresa tiene una trayectoria de 43 años. Para comunicarse, 3446 200608, oficina en 25 de Mayo 356.