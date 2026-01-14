 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Afortunada gualeguaychuense, recibió un premio de ESCO

Este miércoles percibió su premio Mariela Salvia, de Gualeguaychú, quien recibió el cheque en la oficina de Esco Gualeguaychú.

14 Ene, 2026, 14:50 PM

La señora adjudicada eligió el dinero. La semana pasada, Esco en Gualeguay entregó un Fiat Cronos.

 

Esta semana se lanza el plan 0Km a partir de los 94.050 pesos, y también está la promoción de ahorro de 20 millones con cuotas mensuales de 66.750 pesos por mes.

 

Esco es un plan de capitalización y ahorro, donde a través de una cuota mensual se va reuniendo el dinero para el objetivo. En caso del sorteo, la persona adjudicada recibe el total de dinero que necesitaba y no paga más.

 

La empresa tiene una trayectoria de 43 años. Para comunicarse, 3446 200608, oficina en 25 de Mayo 356.

