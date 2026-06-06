Un incendio destruyó una vivienda en el barrio Los Espinillos

Poco después de las 5 de la mañana de este sábado, un incendio destruyó totalmente una vivienda en el barrio Los Espinillos.

Al arribar el móvil 38 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, encontró que la estructura estaba totalmente generalizada por el fuego.

Se realizó ataque directo para cortar y sofocar los focos de combustión, efectuándose posteriormente tareas de enfriamiento y remoción de chapas, maderas y puntales.

Se registraron pérdidas totales de materiales varios, una pileta, una cama, una mesa, una mochila, juguetes y demás elementos que había en la vivienda.

No se informó sobre consecuencias para personas.