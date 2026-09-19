Zaninetti recibe a Racing en un duelo clave por la Liga Provincial

Racing de Gualeguaychú afrontará este nuevo compromiso de la Liga Provincial de Mayores visitando a Zaninetti de Concepción del Uruguay, en un partido que se pondrá en marcha a las 21 horas y tendrá como árbitros a Maximiliano Robles y Cristian Cáceres.

El conjunto local, dirigido por Alejandro Burgos, viene de enfrentar a Regatas, ante quien cayó por 87 a 68. En ese encuentro, Thomas Arreblillaga fue el máximo anotador de Zaninetti con 20 puntos, mientras que Santiago Pérez aportó 17.

Previamente, Zaninetti había conseguido una importante victoria como local frente a BH de Gualeguay por 94 a 76. El elenco uruguayense viene mostrando buenos pasajes de juego, aunque todavía busca mayor solidez para cerrar los partidos y sostener su rendimiento durante los momentos decisivos.

Del otro lado estará un Racing que atraviesa un momento de crecimiento. El triunfo conseguido ante Luis Luciano significó un punto de inflexión y le dio tranquilidad al equipo conducido por Cristian Delgui, que desde entonces mostró una evolución sostenida.

Además, la recuperación de Juan José Giaveno le permitió al conjunto académico tener una pieza importante dentro de su estructura y continuar afianzando su juego.

En la última presentación, Racing volvió a festejar en el Antonio Domingo Giusto, donde superó a BH de Gualeguay por 86 a 78, con una actuación que ratificó el buen momento del equipo.

Ahora, el desafío será fuera de casa y ante un Zaninetti que buscará hacerse fuerte en su cancha. Racing intentará trasladar el crecimiento mostrado en las últimas fechas y sumar nuevamente en condición de visitante.

La fecha comenzó este viernes con las victorias de Peñarol de Rosario del Tala cómo visitante ante BH en Gualeguay por 77 a 56 y la victoria de Parque Sur ante Bancario por 78 a 66.

Además de Zaninetti y Rácing, jugarán también el líder Atlético Tala ante Luis Luciano desde las 21 hs en el Gregorio Panizza

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