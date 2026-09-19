Central arrancó con triunfo: venció a La Unión en su primer amistoso

Central se quedó con el clásico ante La Unión Crédito: Damián Cáceres

Central Entrerriano puso en marcha su preparación para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina con una victoria ante La Unión de Colón por 73 a 71, en el primer amistoso de pretemporada disputado en el José María Bértora.

Martín Pascal dispuso como quinteto inicial a Cristian Pérez, Manuel Gómez, Damián Pineda, Johu Castillo y Fausto Moussa. El comienzo fue impreciso para ambos equipos, con muchas pérdidas y bajos porcentajes de efectividad. Matías Caire rompió la paridad para la visita, mientras que Castillo respondió para Central con un doble y un simple cuando habían transcurrido casi tres minutos.

El primer cuarto mostró a un Central dubitativo en defensa y con dificultades para convertir. La Unión aprovechó el momento y cerró el parcial arriba 23-12.

En el segundo período, el rojinegro reaccionó de la mano de Damián Pineda y comenzó a descontar. Llegó a ponerse a solamente cuatro puntos, 24-28, aunque algunas conversiones de La Unión volvieron a darle aire al equipo dirigido por Martín Guastavino.

A un minuto y medio del cierre del segundo cuarto, un triple de Cristian Pérez volvió a dejar a Central a cuatro: 29-33. Y en el cierre llegó uno de los momentos más esperados de la noche: Justo Catalín clavó un triple y recibió la ovación de todo el público, en su regreso a las canchas luego de la lesión. Con esa conversión, Central pasó al frente y se fue al descanso largo ganando 36-35.

El tercer cuarto fue parejo, con errores de ambos lados y un trámite equilibrado. El conjunto de Pascal consiguió mantener una ventaja mínima de un punto de cara al último período.

Johu Castillo fue la figura de Central. Foto: Damián Cáceres

El cuarto final fue el más intenso. Central logró sacar una diferencia de seis puntos, 71-65, pero La Unión reaccionó y consiguió igualar el marcador cuando quedaba apenas un minuto.

En el tramo decisivo, Manuel Gómez apareció con un doble para volver a adelantar al rojinegro. Luego llegó la quinta falta de Johu Castillo. La Unión tuvo la posibilidad de igualar o pasar al frente, pero Tiziano Prome falló los dos lanzamientos libres y Central terminó festejando el triunfo por 73 a 71.

Fue un típico partido de pretemporada, con errores y aspectos por corregir para ambos equipos, pero también con buenas señales para el cuerpo técnico de Martín Pascal en este primer ensayo.

Además, el amistoso tuvo como nota destacada el regreso de Justo Catalín, quien volvió a pisar oficialmente una cancha después de su lesión y fue recibido con una gran ovación por el público rojinegro.

Central continuará con su preparación el próximo miércoles, cuando enfrente a Rocamora de Concepción del Uruguay en el segundo amistoso previo al comienzo de una nueva temporada de la Liga Argentina.

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