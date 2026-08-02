San Lorenzo visita a Central Córdoba con cambios y la chance de escalar en la Zona A

El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Miguel Savorani y José Castelli como asistentes, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.

El conjunto santiagueño afrontará el compromiso con la necesidad de recuperarse tras un inicio muy complicado bajo las órdenes de Sebastián Domínguez.

El "Ferroviario" perdió sus dos primeros partidos del campeonato: cayó 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el debut y luego fue derrotado 2-0 por Atlético Tucumán.

Ese último encuentro marcó además el estreno de Domínguez como entrenador, quien intentará conseguir sus primeros puntos al frente del equipo.

San Lorenzo llega con un panorama diferente, ya que después de comenzar el torneo con una derrota frente a Lanús, el equipo dirigido por Néstor Gorosito logró recuperarse con un triunfo por 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza y buscará extender la racha positiva para acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

En la previa, Gorosito realizó un ensayo con varias modificaciones respecto al equipo que venció al conjunto mendocino: Cardillo reemplazó al lesionado Herrera en el lateral derecho y Amor apareció como zaguero por Lorenzón.

En el mediocampo ingresaron Juan Pablo Álvarez por Ladstatter, Juan Cruz Rattalino por Alassia y Reali por Gulli, luego de cumplir su suspensión y de mantenerse estos cambios, Amor y Álvarez podrían tener su debut oficial con la camiseta azulgrana.

El entrenador aún definirá la formación tras los entrenamientos del fin de semana y también evaluará a las incorporaciones Danilo Arboleda, Martín Río y Gustavo Del Prete.

El último antecedente entre ambos fue el 31 de enero, por el Torneo Apertura, con victoria de San Lorenzo por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro.

Probables formaciones:

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora: 21:15 - TV: TNT Sports.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Fuente: Noticias Argentinas

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