Convenio entre la UNER y Juventud Unida para las prácticas de Trabajo Social

Este convenio permitirá que estudiantes de la carrera puedan llevar adelante sus experiencias formativas dentro de la institución deportiva, participando en proyectos y acciones vinculadas al acompañamiento social, la promoción de derechos y el fortalecimiento comunitario.

La llegada de las prácticas de Trabajo Social al club representa una oportunidad para seguir consolidando el rol social de Juventud Unida, una institución que además de la actividad deportiva desarrolla diversas propuestas educativas, culturales y de inclusión para niños, adolescentes, jóvenes y familias.

A través de este acuerdo, estudiantes podrán integrar sus conocimientos académicos con la realidad territorial, aportando herramientas para el abordaje de distintas situaciones sociales y acompañando los procesos del club.

Desde Juventud Unida destacaron la importancia de continuar generando vínculos con instituciones educativas como la UNER, promoviendo espacios de aprendizaje, formación profesional y trabajo conjunto en beneficio de la comunidad de Gualeguaychu.

De esta manera, el club reafirma su compromiso histórico de ser mucho más que un espacio deportivo: un lugar de encuentro, oportunidades y construcción colectiva.